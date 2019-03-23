В сети показали фото водки с портретом ликвидированного главаря ДНР

В сети продемонстрировали фото водки под названием "Лидер" с фотографией ликвидированного главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.

Соответствующий снимок разместил на своей странице в Facebook пророссийский пропагандист Александр Чаленко.

На фото можно увидеть бутылку водки, которая изготовлена на территории, оккупированной боевиками так называемой ДНР. Называется алкогольный напиток "Лидер", а на его этикетке изображен Александр Захарченко в военной форме и с медалями. Под фотографией ликвидированного главаря боевиков также есть надпись "Захарченко Александр Владимирович", видимо для тех, кто не узнал "лидера".

В комментариях водкой с Захарченко остались недовольны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики на оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря ДНР Александра Захарченко.