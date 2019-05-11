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Под Одессой простились с 31-летним морпехом с позывным "Дед": опубликованы фото

суббота, 11 мая 2019, 16:17
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Фото: БессарабияINFORM

В субботу, 11 мая, под Одессой (село Приозерное Килийского района) простились с погибшим на Донбассе 31-летним бойцом 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Дед" старшим матросом Денисом Козьмой.

Об этом сообщает БессарабияINFORM.

Прошедшей ночью, 11 мая, тело солдата доставили домой. По дороге к дому микроавтобус с телом воина встречали жители города Татарбунары. С желто-голубыми и красно-черными флагами, цветами и свечами они стояли по обе стороны трассы Одесса-Рени, которая проходит через город. Большое количество людей встали на колени и склонили головы в знак глубоко почтения и благодарности погибшему военнослужащему.

В селе, где жил военный, 11 и 12 мая объявили днями траура. Известно, что Козьма участвовал в войне на Донбассе с середины августа 2014 года. После событий 2 мая в Одессе, участником которых он являлся, пошел воевать на Донбасс добровольцем. Мечтал только об одном — чтобы эта жестокая война поскорее закончилась и в Украине наступил мир.

Напомним, боец 35-й ОБМП, уроженец села Приозерное Килийского района Денис Козьма пропал без вести после боя вблизи села Николаевка. Вскоре стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. 8 мая тело украинского военнослужащего боевики передали ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные рассказали детали исчезновения украинского бойца на Донбассе.

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