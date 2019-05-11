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Сам воспитывал дочь: появилось новое фото и подробности из жизни морпеха с позывным "Дед"

суббота, 11 мая 2019, 20:08
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Фото: Вернись живым\Facebook

31-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Дед" старший матрос Денис Козьма, с которым простились в субботу, 11 мая под Одессой, сам воспитывал дочь и был футбольным фанатом.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" в Facebook, публикуя фото погибшего морпеха.

"Дед" сам воспитывал дочь и был футбольным фанатом. Он, человек, выросший в одном из самых пророссийских регионов Украины, в 2014 году добровольно пошел на войну. И воевал в прямом смысле слов до последнего вздоха. Дед погиб, как погибают настоящие Герои. Но мы умышленно забудем написать вам подробности того боя. Просто знайте, что "Деду" теперь навсегда 31 год, и он был невероятно крутым", - пишут волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные рассказали детали исчезновения украинского бойца на Донбассе.

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