Украинцев ждет солнечная "передышка": прогноз на выходные

В субботу 11 мая и воскресенье 12 мая в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода с дождями.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Пока где-то периодически появляется солнце, надо быстро успеть его зафиксировать и подставить носа для новых веснушек, потому что вскоре - снова дожди. 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями", - написала синоптик.

Также она представила прогноз и относительно температуры воздуха на выходные 11 и 12 мая. Для сравнения синоптик рассказала и о погоде в Европе.

"Температура воздуха повысится и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 16 + 22 градусов. Ночью будет, конечно, холоднее, + 6 + 13 градусов. Для сравнения, как там у людей - в Германии и окружающих странах холод, ниже 10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов. Поэтому наши около + 17 + 22 градусов – лучшие", - отметила Диденко.

Синоптик представила и подробный прогноз относительно погоды на выходные в Киеве. По ее словам, в украинской столице по-прежнему будут осадки и возможны грозы.

"В Киеве выходные, 11-12 мая, обещают периодические дожди, но теплые - днем 18 + 20 градусов. Возможна гроза", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", никаких предпосылок к прекращению осадковв Украине в течение ближайших 10 дней синоптики не видят.