Когда в Украине прекратятся дожди: синоптик "порадовала" ответом

Никаких предпосылок к прекращению осадков в Украине в течение ближайших 10 дней синоптики не видят.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook, опубликовав диаграмму с прогнозом.

Она отметила, что в течение ближайшей недели ожидается прояснение погоды.

"Прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Прекращение - будет, прояснение - да. Но дожди никуда не уйдут. Устойчивого хорошего мощного антициклона, который бы прекратил все это мокрое безобразие, пока не видно", - уточнила Диденко.

При этом синоптик сделала намек на возможную засушливую и знойную погоду летом, без существенных осадков.

"Но, немного понаблюдав за синоптической жизнью, могу сказать, что свято место пусто не бывает. Синоптических также. Поэтому, если в одном месте льет и переливает, то обязательно придет время, когда будет сушить и пересушивать. И снова придется формулировать претензии в атмосферу", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что до конца недели (до 12 мая) в большинстве областей Украины пройдут дожди.