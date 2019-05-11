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В Донецке на фото засветился таинственный главарь боевиков ДНР

суббота, 11 мая 2019, 03:36
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В четверг, 9 мая в День победы во Второй мировой войне в оккупированном Донецке прошла акция "Бессмертный полк", в ходе которой в объективы камер сепаратистских СМИ попал самопровозглашенный "премьер-министр ДНР" Александр Ананченко, ранее скрывавшийся от журналистов.

Об этом сообщило издание "Реальная газета", приложив к выложенным фактам фото с шествия.

"Министр" попал в кадр камер журналистов с двумя портретами родственников, погибших во Второй мировой войне, которые нес в руках, согласно условиям акции. Портреты, судя по подписи, принадлежали Ананченко Ивану Ивановичу и Ананченко Владимиру Ивановичу.

Отмечается, что Ананченко в ходе шествия "Бессмертный полк" находился рядом с так называемым "главой ДНР" Денисом Пушилиным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли человека в форме НКВД, который оказался за спиной главаря ДНР Дениса Пушилина во время его выступления после парада на 9 мая в оккупированном Донецке. "Готовиться сделать контрольный выстрел по приказу товарищей из Москвы" – пошутили пользователи.

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