В Донецке на фото засветился таинственный главарь боевиков ДНР

В четверг, 9 мая в День победы во Второй мировой войне в оккупированном Донецке прошла акция "Бессмертный полк", в ходе которой в объективы камер сепаратистских СМИ попал самопровозглашенный "премьер-министр ДНР" Александр Ананченко, ранее скрывавшийся от журналистов.

Об этом сообщило издание "Реальная газета", приложив к выложенным фактам фото с шествия.

"Министр" попал в кадр камер журналистов с двумя портретами родственников, погибших во Второй мировой войне, которые нес в руках, согласно условиям акции. Портреты, судя по подписи, принадлежали Ананченко Ивану Ивановичу и Ананченко Владимиру Ивановичу.

Отмечается, что Ананченко в ходе шествия "Бессмертный полк" находился рядом с так называемым "главой ДНР" Денисом Пушилиным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли человека в форме НКВД, который оказался за спиной главаря ДНР Дениса Пушилина во время его выступления после парада на 9 мая в оккупированном Донецке. "Готовиться сделать контрольный выстрел по приказу товарищей из Москвы" – пошутили пользователи.