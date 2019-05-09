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​Главари на джипах и портреты с "грузом 200": в сети появились фото праздника у боевиков ДНР

четверг, 09 мая 2019, 14:51
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В сети показали фото празднования 9 мая у боевиков на Донбассе.

Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

На одном из снимков можно увидеть главарей ДНР, прибывших на парад на черных джипах.

"ЛА "Простой скромный комбат Жора получил подъемные к Пятой годовщине топтания на месте"", - подписаны фото.

Далее можно увидеть, что участники парада, в том числе и дети несут портреты ликвидированных боевиков, в том числе и портрет Александра Захарченко.

На следующих снимках изображена российская военная техника.

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

Также опубликованы яркие фото с высоты птичьего полета.

А также фото с акции у Вечного огня.

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