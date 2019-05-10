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Готовит контрольный в затылок: в сети высмеяли фото главаря ДНР с парада в Донецке

пятница, 10 мая 2019, 05:36
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В сети высмеяли НКВДиста, который оказался за спиной главаря ДНР Дениса Пушилина во время парада на 9 мая в оккупированном Донецке.

Кадр из видео с парада опубликовал в Twitter пользователь под ником hochu_domoy.

"А что это за нкведист за спиной у Пушилина? Заградотряд, чтобы Дениска не сбежал?" - написал он.

В свою очередь другие пользователи сети также принялись шутить о том, зачем за спиной Пушилина стоит НКВДист.

Одни подозревают, что мужчина охраняет затылок Пушилина от шальной пули, другие же, наоборот, подозревают, что мужчину подослали из Москвы, чтобы ликвидировать главаря боевиков ДНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото с парада боевиков в Донецке на 9 мая.

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