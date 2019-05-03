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​Не дотянула до Киева: в сети показали фото ликвидированной "ополченки" ДНР

пятница, 03 мая 2019, 23:53
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3 мая украинские военнослужащие ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Юлию Чередниченко (Орлову).

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

"Чередниченко (Орлова) Юлия Викторовна (Краснолиманский р-н, 11/07/89) стала груз200 03/05/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

На одном из фото рядом с "ополченкой" боевиков можно увидеть надпись: "Наши деды дошли до Берлина, а мы дойдем до Киева".

Под постом появились саркастические комментарии.

"Ты смотри, какая ху*ня! Не дотянула до Киева...", "Совсем чуть чуть не дошла до Киева", "Отвоевалась, мразь москальская! Была веселая "опочленочка" а стала груз 200. И зароют как собаку, где в поле, бурьяном порастет. Земля животному, железобетоном! И так будет с каждым, кто пришел на НАШУ Украинскую, Богом данную землю, УБИВАТЬ УКРАИНЦИВ И ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации бойцами ВСУ на Донбассе боевика НВФ Сергея Тереника "Севера".

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