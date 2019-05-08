Легендарный комбат ВСУ рассказал о мощном бое за новую территорию на Донбассе

Украинские военные отвоевали у оккупантов Донбасса новые территории, при этом им удалось успешно отстоять отвоеванные земли у боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир 46-го батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина", подполковник Вячеслав Власенко (позывной "Филин").

По его словам, речь идет о территориях в районе Новозвановки Луганской области.

"Отвоевать у врага новые территории это пол дела. Главное их удержать. Тринадцать часов непрерывного вражеского обстрела 120 мм минометами и ПТУР, гаубицами и НОНА-до 152 мм, танками и снайперскими комплексами.

Удержались! И не только удержали свои позиции, а еще и оказали мощный огневой ответ противнику.

А за каждого нашего раненого агрессор ответит сполна. Это я вам гарантирую!" - написал Власенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе в возрасте 31 года погиб очередной боевик из "местных" – рожденный в Енакиево Донецкой области Дмитрий Козлов.