Запахло спиртом: российский космонавт рассказал о странном инциденте на МКС

При состыковке корабля компании SpaceX Dragon 2 с Международной космической станцией произошел выброс изопропилового спирта в атмосферу.

Как сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, инцидент произошел в марте этого года.

Со слов специалиста, экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля. Концентрация спирта составляла около шести миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр.

После произошедшего инцидента Россия направила замечания и вопросы в НАСА.

Отметим, что стыковка Dragon 2 c МКС произошла 3 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 мая в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.