​Ракету Falcon 9 запустили в космос с важной миссией: фото и видео

4 мая в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стартовое окно было всего в несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.

Спустя 9 минут после запуска SpaceX мягко посадили маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, до этого не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.

На второй день полета "Дракон" доставит к американскому стыковочному узлу Harmony на станции материалы для десятков из более чем 250 научных и исследовательских исследований, которые проводятся во время нынешней экспедиции (МКС-59) и будут проведены при МКС-60.

Общий вес грузов — 2482 кг, из которых 1517 кг находятся в герметичном отсеке при комнатной температуре и нормальном давлении, а 965 кг — в негерметичном.

В негерметичном отсеке упакованы инструмент NASA для измерения концентрации и распространения углекислого газа в атмосфере Земли, Orbiting Carbon Observatory-3 (ОСО-3), который установят снаружи на японский модуль МКС и инструменты программы Space Test Program-Houston 6 (STP-H6): анализатор для исследования ионосферы, суперкомпьютер по обработке изображений, инфракрасная камера для съемки атмосферы и прочее, в том числе демонстратор для испытания в космосе новой технологии генерации пучков модулированного рентгеновского излучения. Ученые считают, что это пригодится для связи с зондами в глубоком космосе или для связи с гиперзвуковыми транспортными средствами, где разогретые оболочки препятствуют традиционной радиосвязи.

Кроме того, в контейнерах — материалы для множества биомедицинских исследований.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2019 года испытание двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илона Маска планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились неудачно.