RU   UA   EN  

суббота, 4 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 мая

13:00
Часть Украины накроют ливни: карта погоды и прогноз на выходные
12:39
​"Русский мир" готовится к параду: в сети показали печальные фото Луганска
12:32
Майские праздники в Украине: какие дни будут выходными на следующей неделе
12:11
​Ракету Falcon 9 запустили в космос с важной миссией: фото и видео
11:42
В Украине указали на созданную Путиным лазейку для масштабной войны на Донбассе
11:35
Кличко на благотворительном аукционе в США выставил лот с экскурсией по Киеву
11:27
Опубликованы фото прощания с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера под Марьинкой
11:05
Консультант демократов собирала "украинский" компромат на Трампа - СМИ
11:00
В Украине заработали новые правила на коммунальные услуги: что изменилось
10:59
Можно лепить снеговиков: появились фото и видео крупного града под Тернополем
10:55
Обидчик украинского боксера устроил скандал на дуэли взглядов перед чемпионским боем: опубликовано видео
10:40
Любимая Настечка: Потап трогательно обратился к Каменских в ее день рождения
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Ракету Falcon 9 запустили в космос с важной миссией: фото и видео

суббота, 04 мая 2019, 12:11
переглянути новину українською

4 мая в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стартовое окно было всего в несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.

Спустя 9 минут после запуска SpaceX мягко посадили маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, до этого не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.

На второй день полета "Дракон" доставит к американскому стыковочному узлу Harmony на станции материалы для десятков из более чем 250 научных и исследовательских исследований, которые проводятся во время нынешней экспедиции (МКС-59) и будут проведены при МКС-60.

Общий вес грузов — 2482 кг, из которых 1517 кг находятся в герметичном отсеке при комнатной температуре и нормальном давлении, а 965 кг — в негерметичном.

В негерметичном отсеке упакованы инструмент NASA для измерения концентрации и распространения углекислого газа в атмосфере Земли, Orbiting Carbon Observatory-3 (ОСО-3), который установят снаружи на японский модуль МКС и инструменты программы Space Test Program-Houston 6 (STP-H6): анализатор для исследования ионосферы, суперкомпьютер по обработке изображений, инфракрасная камера для съемки атмосферы и прочее, в том числе демонстратор для испытания в космосе новой технологии генерации пучков модулированного рентгеновского излучения. Ученые считают, что это пригодится для связи с зондами в глубоком космосе или для связи с гиперзвуковыми транспортными средствами, где разогретые оболочки препятствуют традиционной радиосвязи.

Кроме того, в контейнерах — материалы для множества биомедицинских исследований.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2019 года испытание двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илона Маска планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились неудачно.

Новости

4 мая

13:00
Часть Украины накроют ливни: карта погоды и прогноз на выходные
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: