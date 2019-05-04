​Ракету Falcon 9 запустили в космос с важной миссией: фото и видео

4 мая в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.
Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.
Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Стартовое окно было всего в несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.
Спустя 9 минут после запуска SpaceX мягко посадили маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, до этого не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в
На второй день полета "Дракон" доставит к американскому стыковочному узлу Harmony на станции материалы для десятков из более чем 250 научных и исследовательских исследований, которые проводятся во время нынешней экспедиции (МКС-59) и будут проведены при МКС-60.
Общий вес грузов —
Кроме того, в контейнерах — материалы для множества биомедицинских исследований.
Как сообщал "Апостроф", в апреле 2019 года испытание двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илона Маска планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились неудачно.