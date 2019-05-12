Где в Украине получают самые высокие пенсии: данные по регионам

В Пенсионном фонде Украины рассказали о том, жители каких регионов страны получают наибольшую пенсию. Лидерами ожидаемо оказались пенсионеры, которые проживают в Киевской области.

По данным ведомства, наименьшие пенсии у жителей Тернопольской области.

За год средний размер пенсии больше всего вырос в Киеве – на 18,4%, Луганской области – на 17,2%, Донецкой – на 16,1%, Киевской – на 15,9% и Одесский – на 15,8%.

Наименьшие темпы роста пенсий показали Тернопольщина – на 12,5%, Буковина – на 12,8%, Волынь, Закарпатье и Ровенщина – на 13%.

В остальных регионах средний размер пенсии повысился от 13,3% до 15,3%.

На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составляла 2899,04 грн, тогда как год назад – 2517,82 грн. За год этот показатель средней пенсии по стране вырос на 15,1%.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр социальной политики Андрей Рева довольно жестко высказался о людях, которые проживают на оккупированных территориях.