В сети высмеяли озабоченность Путина пенсиями в Украине

Пользователи сети высмеяли заявление президента России Владимира Путина об украинских пенсиях.

Об этом сообщают росСМИ.

"Пенсия на Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России. Если даже кто-то получит еще и дополнительную пенсию, в этом нет ничего страшного. Тут нет социальной несправедливости, людей нужно поддержать", - заявил глава РФ.

В интернете пользователи прокомментировали озабоченность Путина пенсиями в Украине.

"Вот для чего меня пенсии лишили", Президент тупо троллит россиян...".

Как сообщал "Апостроф", в Европейском Союзе назвали указ Путина о раздаче паспортов жителям оккупированных территорий Украины очередным посягательством России на суверенитет.

У Зеленского заявили, что путинский указ являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну.