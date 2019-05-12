Главарь боевиков ДНР спел в Донецке песню о России: в сети рыдают

Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин вновь оказался в центре внимания после того, как спел песню на концерте в центре Донецка.

Как сообщают сепаратистские СМИ, Пушилин исполнил песню "Россия – Родина-мать" по случаю "Дня Республики".

Мероприятие посетили местные жители, которые в момент исполнения композиции держали в руках таблички и плакаты с надписями "Россия – наш выбор", "Мы выбираем Россию" и другими.

Кроме боевика Пушилина здесь также выступал российский певец Стас Костюшкин. По данным сепаратистских изданий, концерт собрал порядка 10 тысяч слушателей.

Тем временем в сети высмеяли мероприятие.

анее "Апостроф" сообщал, что главарь боевиков ДНР Денис Пушилин срочно отправился в российскую столицу.