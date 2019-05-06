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​Главаря ДНР срочно вызвали на ковер к Путину: что известно

понедельник, 06 мая 2019, 08:29
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Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин срочно отправился в российскую столицу.

Об этом сообщает сепаратистский Telegram-канал.

"Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Если бы Бабич находился в ЛДНР - вряд ли действующий руководитель одной из донбасских республик позволил бы себе уехать "за ленточку". Вероятнее всего - Пушилин приглашён на консультации, связанные с последними внутрикремлевскими событиями. Однако содержание этих консультаций пока что остаётся неизвестным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Пушилина вызвали на ковер из-за грядущих "серьёзных перемен в связи с перспективой назначения Бабича куратором на это направление".

Как сообщал "Апостроф", источники в среде боевиков так называемых ДНР и ЛНР утверждают, что вместо нынешнего куратора "непризнанных республик" Владислава Суркова за это направление в Кремле теперь будет отвечать бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.

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