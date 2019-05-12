Наконец-то: синоптик рассказала, когда в Украине придет солнечная погода

Уже с середины следующей недели в Украину придет теплая погода.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной. Готовьте сачки для бабочек, бадминтон, тяпки, лопаты, старые тонкие спортивные штаны и новые очки от солнца - понадобится все", - написала она.

А до этого времени, в частности, в понедельник, 13 мая, ожидается дождь.

"Понедельник в Украине будет с периодическими дождями. Но, вы знаете, на фоне великолепной температуры +19 +24 градусов и несильного ветра настоящий воздух материализует слово "бальзам". В Киеве понедельник - и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов", - уточнила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.