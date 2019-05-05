​Под Киевом прогремел смертельный взрыв: подробности и фото

В одном из частных домов села Вольное Макаровского района в результате взрыва тротиловых шашек погиб человек, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат.

От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила. Один человек погиб на месте, еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и работники взрывотехнического подразделения полиции Киевской области.

При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в Киеве в одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого человек погиб, а женщину с травами и ранениями госпитализировали в больницу.