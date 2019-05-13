Сколько выходных будет у украинцев в июне: календарь

В июне 2019 года в Украине будет три дня подряд выходных дважды за месяц.

Об этом стало известно из постановления Кабмина, согласно которому дополнительные выходные выпадают на 17 и 28 июня.

Так, украинцы будут отдыхать дольше по случаю праздников - Троицы и Дня Конституции. Православный праздник в этом году приходится на 16 июня, потому следующий понедельник также не рабочий. Выходными днями будут 15, 16 и 17 июня.

День Конституции Украины отмечают в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 числа.

А также 27 июня рекомендовано сделать коротким рабочим днем.

Следующие длинные выходные ожидаются в конце лета: на День Независимости Украины, 24 августа. Тогда украинцы будут отдыхать 24-26 августа.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года жители Украины получаю сразу 10 выходных дней.