Зеленский показал украинцам мирное послание от религиозных лидеров

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский показал мирное послание от религиозных лидеров Украины.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!" – подписал кадры он.

В сети тут же стали комментировать ролик, поблагодарив Зеленского за такие кадры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают заявление патриарха Филарет в отношении митрополита Епифания, которого он якобы не пригласил почтить память священномученика Макария.

Также в Украине разгорается религиозный скандал между главой Православной церкви Украины Епифанием и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом.