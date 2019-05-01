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​Как в Украине производят мощные ракеты для ВСУ: опубликованы фото и видео

среда, 01 мая 2019, 08:59
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ГП НПО "Павлоградский химический завод" проводит восстановление реактивных снарядов больших калибров для ВСУ и овладело производством нового топлива для корректируемых ракет отечественного комплекса "Ольха".

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные обнародованы в программе "Тропами войны" телеканала ZIK.

Сбор восстановленных реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня калибра 300 мм БМ-30 "Смерч" проводится в цехе конечного сбора Государственного предприятия "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод".

"Здесь два полузаряда соединяются в одно целое. Затем туда же к ним монтируется еще сопло двигателя. Также в этом цехе устанавливается боевая часть. И вот уже готова завершена ракета будет поставляться в украинское войско", - говорится в сообщении.

Создание различных видов новейшего ракетного топлива для восстановления старых советских ракет, и оснащение новых стало возможным благодаря плодотворной работе ученых предприятия.

По словам генерального директора ГП НПО "Павлоградский химический завод" Леонида Шимана, предприятие способно производить топливо не только для комплексов РСЗО, но и для боевых ракет значительно большей мощности.

Известно, что "Павлоградский химический завод" включен в исполнении Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и участвует в испытаниях модернизированного комплекса РСЗО с корректируемой ракетами повышенной дальности "Ольха-М".

Как сообщал "Апостроф", в Украине была разработана совершенно новая бронированная боевая машина пехоты под названием "Атаман", которая вскоре может поступить на вооружение армии.

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