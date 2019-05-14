​Зверская расправа над 17-летним парнем под Львовом: видео с рассказом подозреваемого и свидетелей

Стали известны подробности ужасной трагедии в Жовкве, где трое подростков замучили до смерти 17-летнего Павла Арсентьева.

Об этом говорилось в сюжете передачи "Один за всех" на телеканале СТБ.

Как стало известно, перед смертью над парнем три с половиной часа издевались трое подростков. У убитого были разорваны внутренние органы и сломанные ребра. Закопав тело друга, подростки спокойно разошлись спать каждый по своей квартире. Павла нашли аж на 12-й день.

Убитого парня последней видела его сестра. Она, собственно, позволила убийцам забрать брата из дома, где они жили. Больше живым его не видела.

Озверевшие подростки замучили парня за 150 гривен. Их парень был должен за поломанный телефон. Кстати, убийцы дружили с убитым, они часто приходили к нему домой.

Покойный часто занимал деньги. У него болел отец, и он сам пытался его лечить, ведь остальным родственникам было безразлично. Отец умер за неделю до гибели сына.

Павел обращался за помощью к своему брату, сестре и маме, хотел одолжить деньги и отдать долги. Перед убийством преступники также обзванивали этих людей и говорили вернуть средства, иначе обещали поквитаться с Павлом. Но те не реагировали.

"Мама сказала, приведите мне домой, я его сама убью. Брат сказал хорошо проучить, а сестра, ей не нужны проблемы из-за брата", - рассказывают герои передачи.

После чего ребята бросились к несовершеннолетним, били его, пока несчастный не умер. Далее все сняли на видео и фотокамеру. Снимками начали хвастаться между друзьями. В частности, прислали кадры совместной подруге в Италию.

"Мне сказали, что он мертв, он дохлый. Я просила вызвать скорую, но тогда была в Италии", - сказала на передаче 16-летняя Юлия.

По словам девушки, сначала она думала, что это розыгрыш, но когда вернулась в Украину и увидела, что Павел пропал, обратилась к матери одного из убийц. Показала ей фото. Но и приказала молчать.

Девушка пошла в полицию. Кстати, об убийстве Павла знала также его девушка Зоряна, но почему-то молчала.

Сейчас родственники убийц переводят вину друг на друга. Ищут между своими сыновьями того, кто затеял убийство и был жестоким во время пыток. А еще пытаются сделать все, чтобы их дети вышли из СИЗО.

Сейчас задержанные находятся в СИЗО. Продолжается досудебное расследование. Над делом работают эксперты-криминалисты.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной Макеевке (Донецкая область) боевики так называемой ДНР замучили до смерти 18-летнего Влада Гиневича.