Под Львовом трое подростков устроили знакомому мучительную казнь из-за денег

Во Львовской области трое преступников до смерти побили своего знакомого из-за денежного долга.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фотографии тела погибшего один из злоумышленников обнародовал в социальной сети. Информацию о том, что снимки, доказывающие возможный факт убийства человека разместили в интернете, передали в правоохранительные органы 24 апреля.

При проведении проверки это подтвердилось - тело юноши без признаков жизни с многочисленными телесными повреждениями полицейские обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Личность погибшего установлена - им оказался семнадцатилетний житель одного из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Также установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей возрастом пятнадцать и семнадцать лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала, занесли в дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого потому, что он задолжал им деньги - двенадцать тысяч гривен и не мог вернуть долг.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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