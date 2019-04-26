RU   UA   EN  

пятница, 26 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

26 апреля

05:38
Под Львовом трое подростков устроили знакомому мучительную казнь из-за денег
04:37
Известный украинец показал красочное фото Азовского моря, сделанное из космоса
03:30
В Киеве сняли уникального "героя парковки", выбившего хет-трик
02:28
Ученые открыли уникальное свойство камней, способное изменить жизнь человека
01:24
Не только паспорта: боевик ДНР рассказал о готовящемся "подарке" от Путина
00:16
Одиозный фанат "русского мира" намылился на выборы в Раду: сеть в гневе

25 апреля

23:51
На центральном вокзале в Киеве поймали вора, который "зарабатывал" на туристах: фото
23:39
В Хмельницком похоронили известную спортсменку, чей отец погиб под ДАПом: фото
23:31
На Донбассе погиб 27-летний офицер ВСУ: названа фамилия
23:09
Закон о языке: главные нововведения, которые нужно знать
22:39
У боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: появились данные о десятках погибших
22:25
Пролетела несколько метров: появились фото и видео страшного ДТП с участием ребенка в Киеве
Все новости

Под Львовом трое подростков устроили знакомому мучительную казнь из-за денег

пятница, 26 апреля 2019, 05:38
переглянути новину українською

Во Львовской области трое преступников до смерти побили своего знакомого из-за денежного долга.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фотографии тела погибшего один из злоумышленников обнародовал в социальной сети. Информацию о том, что снимки, доказывающие возможный факт убийства человека разместили в интернете, передали в правоохранительные органы 24 апреля.

При проведении проверки это подтвердилось - тело юноши без признаков жизни с многочисленными телесными повреждениями полицейские обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Личность погибшего установлена - им оказался семнадцатилетний житель одного из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Также установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей возрастом пятнадцать и семнадцать лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала, занесли в дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого потому, что он задолжал им деньги - двенадцать тысяч гривен и не мог вернуть долг.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", российский город Березовский в Свердловской области шокировало зверское убийство, совершенное подростками.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: