​Священник раскрыл интересные детали поездки Савченко на передовую с главарем ДНР: видео

Священнослужитель отец Феофан рассказал, что политик Надежда Савченко до ареста ездила с бывшим главарем ДНР Александром Захарченко на передовую на Донбассе, однако не увидела там боевиков.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, опубликовав видео с интервью отца Феофана (Кратиров) - иеромонаха, священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

"Незадолго до ареста Савченко приезжала в гости к Захарченко и он свозил ее на передовую. Когда Надя не нашла там "ихтамнетов", а увидела бедных трудяг в обносках, у нее случилась истерика и покойный "Батя" час не мог ее успокоить", - написал блогер, пересказав слова священника.

Как сообщал "Апостроф", у поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина россиян вызвали бурю эмоций матерные слова украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко в адрес депутатов Верховной Рады.