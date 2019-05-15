Филарет выступает по поводу ситуации с ПЦУ: онлайн трансляция

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пришел на пресс-конференцию, по ходу которой он пообещал прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Православной Церкви Украины.

Перед этим Филарет заявлял, что выступает против названия Православная Церковь Украины. По его мнению, Киевский патриархат восстанавливать не нужно, так как "он был, есть и будет".

По его словам, в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям".

Также Филарет обращался к предстоятелю ПЦУ Епифанию со срочным требованием "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист и публицист Виталий Портников пояснил, чем опасны выпады Филарета против ПЦУ.