Могут быть печальные последствия: Филарет срочно обратился к главе ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к предстоятелю ПЦУ Епифания со срочным требованием "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.

Соответствующее обращение Филарета опубликовало Радио Свобода.

По его словам, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям".

"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента [Петра] Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения", - говорится в заявлении Филарета.

Он добавил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист и публицист Виталий Портников пояснил, чем опасны выпады Филарета против ПЦУ.