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Раскол и хаос: известный журналист пояснил, чем опасны выпады Филарета против ПЦУ

вторник, 14 мая 2019, 17:59
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Конфликт главы Украинской Православной церкви Епифания с патриархом Филаретом является лишь вершиной айсберга "системного кризиса, который будет с каждым днем усиливаться и охватывать новые и новые сферы государственного и общественного существования".

Такой прогноз в своем блоге на espreso.tv озвучил украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Дело, конечно, не в этом выдающемся церковном политике, а в политическом процессе как таковом. Многие даже не представляют себе его сложности и филигранности, не понимают, сколько препятствий нужно преодолеть для решения даже самого простого вопроса, какая личная ежедневная вовлечённость и самого президента и его сотрудников нужна для принятия целого ряда решений. И как просто все разрушить даже не какими-то неумелыми действиями, а просто невмешательством в процесс. И, конечно же, это касается отнюдь не только церкви. Церковь - частный случай. Просто у Филарета - блестящая интуиция, он одним из первых понял, что можно. А уже через несколько недель это поймут и люди без какой-либо интуиции", - уверен он.

По словам Портникова, не исключено, что у Филарета получится осуществить задуманное.

"И я вовсе не исключаю, что у Филарета все получится, как получалось до сих пор - пусть даже ценой нового церковного раскола и маргинализации, если не исчезновения, украинской канонической церкви. Филарет в своем умении выстраивать церковь под собственные интересы не раз переигрывал сам себя - переиграет и на этот раз, - добавил эксперт.

Также журналист предрек появление хаоса, который накроет все сферы государственности и усилится после парламентских выборов.

"После парламентских выборов этот хаос только усилится, потому что президент либо получит контроль над таким же дезориентированным правительством, либо втянется в конфликт с новым депутатским корпусом и кабинетом министром. В таком хаосе сформируются совершенно новые правила игры, в которой побеждает тот, кто атакует первым, не задумываясь о долгосрочных последствий своих действий, стараясь защитить свои интересы любой ценой. Филарет к формированию таких правил уже приступил", - резюмировал Портников.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава ПЦУ высказался об опасном конфликте с Филаретом.

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