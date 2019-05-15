Миссия NASA по спасению Земли: названа дата первого в истории удара по астероиду

Первая в мире планетная оборонная миссия NASA будет запущена в июне 2021 года.

Миссия, которая называется Double Asteroid Redirection Test, должна завершиться в октябре 2022 года. Ее цель - нанести удар по двойному астероиду Didymos диаметром 800 метров.

Это будет первый случай в истории, когда NASA выйдет за пределы научных и космических полетов. Ученые считают, что атака на астероид теоретически может спасти Землю от опасного столкновения.

В NASA приняли решение купить запуск у SpaceX Falcon 9, хотя изначально планировалось доставить необходимое оборудование в космос при помощи обычной ракеты.

Ожидается, что пуск ракеты пройдет с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в июне 2021 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США состоялась презентация прототипа космического аппарата для высадки людей на Луну.