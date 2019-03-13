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NASA отправит астронавтов неделю жить на Луне: названы даты экспедиций

среда, 13 марта 2019, 04:42

Очередная высадка американских астронавтов на Луну должна состояться в 2028 году. Ожидается, что американские астронавты будут находиться на спутнике Земли в течение недели.

Об этом говорится в проекте бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными технологиями, чтобы исследовать больше лунной поверхности, чем когда-либо ранее. Отправившись на Луну в этот раз, мы там останемся и воспользуемся нашими знаниями о Луне для следующего большого шага – отправки астронавтов на Марс", – выступил с заявлением руководитель NASA Джим Брайденстайн.

На орбиту американцев доставят пилотируемые аппараты частных компаний SpaceX и Boeing.

В данный момент в NASA работают над выводом на орбиту Луны станции Gateway, которая должна стать базой для будущих полетов астронавтов на поверхность спутника Земли. Ее строительство должно начаться в 2022 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 марта американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции.

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