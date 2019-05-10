На чем люди будут высаживаться на Луну: появилось видео космического аппарата

В пятницу, 10 мая, в США состоялась презентация прототипа космического аппарата для высадки людей на Луну.

Об этом сообщает компания разработчик Blue Origin.

Так, в Вашингтоне посетителям мероприятия глава компании Blue Origin Джефф Безос рассказал о модуле для высадки на земной спутник. По его словам, аппарат Blue Moon способен доставить на Луну от 3,6 до 6,5 тонны грузов и экипаж. Грузоподъемность модуля продемонстрировали с помощью макета аппарата в натуральную величину.

Отметили, что специально разработанный двигатель BE-7 тягой до 40 кН работает на жидких водороде и кислороде. Тестирование двигателя пройдет летом 2019 года. Если он успешно пройдет испытания, то станет доступным для других компаний.

По словам разработчиков аппарата, он сможет осуществлять свою миссию уже к 2024 году. Модуль Blue Moon, разрабатываемый с 2016 года, оснастят луноходом. Его закрепят на крыше аппарата, а затем спустят на поверхность Луны.

Как сообщал "Апостроф", ученые из американского космического агентства NASA опубликовали видео с результатами эксперимента по изучению поведения мышей в космосе.