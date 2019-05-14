В Украине проходит масштабный конкурс военных ноу-хау: опубликован топ-15 изобретений

В Конкурсе оборонных технологий в Киеве представят ноу-хау украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.

Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

Мероприятие пройдет в столице 14-15 мая 2019 года. Цель конкурса - объединить потенциал и возможности отечественной науки, оборонных предприятий и силовых структур, которые должны укрепиться за счет инновационных решений.

"Всего на конкурс оборонных технологий направилось 132 проекта. Из них отобрали 43. Есть интересная статистика в отношении тех, кто подавал и что от того осталось. Так вот - от национальных высших учебных заведений было 82 проекта, горнило экспертного обсуждения выдержали 25. Для КПИ им. Сикорского показатели такие: 54 подали 25 прошло. Национальная академия наук 10/3. Государственные предприятия: 9/9. Негосударственные структуры: 25/6. Физические лица: 6/0", - написал Згурец, отметив, что теперь 43 команды будут бороться за то, чтобы заинтересовать потенциальных украинских инвесторов.

Также Згурец составил свой рейтинг "оборонных ноу-хау made in Ukrainе", отобрав 15 из них.

Создание спутниковой группировки. Предлагается создать отечественную систему спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с высоким разрешением. Пневмобаллистическая система калибром 50 мм. Система должна осуществлять залповую стрельбу и массированный заградительный огонь, уничтожать минометные, пулеметные и орудийные расчеты и снайперов, поражать бронетехнику. Лазерные аппараты тактической медицины. Предложена новая аппаратная технология ускорения регенерации поврежденных, инфицированных, открытых после ранения поверхностных участков кожи, остановки кровотечения, а также ускорения реабилитации после ранений. Предназначено для сферы неотложной медицинской помощи военным и в полевых условиях, и в условиях амбулатории. Компактный передатчик помех. Используется при разминировании для защиты минера от радиоуправляемого подрыва другого взрывного устройства, которое может находиться неподалеку, а также может использоваться при тренировке радиотехнических подразделений в условиях присутствия радиопомех. Защищенная радиосистема коммуникации и координации действий личного состава. Основа системы - цифровые коммуникаторы собственной разработки, создают радиосеть типа MANET. Радиус действия радио до 10 км. Коммуникатор - это защищенная рация, GPS маяк, навигатор, ретранслятор сети. Система позволяет отображать на off-line картах места нахождения личного состава и обмениваться сообщениями и файлами. Выявить данную радиосеть на расстоянии более 10 км почти невозможно. Современные сплавы для аэрокосмической техники. Лазерное укрепление поверхностных слоев лопаток газотурбинных двигателей, изготовленных из титановых сплавов типа ВТ3-1, ВТ-6, ВТ-8 и т.д. - путем лазерных обработок в различных газовых средах и лазерного модифицирования легкими элементами (азот, углерод) с глубиной упрочненной зоны 100...150 мкм. Нанокомпозитные материалы для авиационной и другой военной техники. Добавление определенного количества углеродных нанотрубок и/или графена к традиционным и новым конструкционным материалам способствует повышению их прочностных, радио- и поглощающих свойств. Это позволит создавать конструкции авиационной и военной техники и их элементы со свойствами, отвечающими современным требованиям качества и безопасности. Технология получения многослойных покрытий на твердых сплавах для обработки материалов высокой твердости военного назначения. Идея работы заключается в создании покрытий нового поколения, которые отличаются от известных высокой твердостью, износостойкостью, жаростойкостью. Предложенная технология нанесения покрытий, основана на получении материалов с комплексом новых свойств. Краски и экраны для защиты от электромагнитного излучения (ЭМИ). Разработанные краски и экраны для защиты от ЭМИ в широком частотном диапазоне, которые могут быть полезными для решения задач совместимости и снижения заметности электронной аппаратуры, защиты информации, защиты персонала от воздействия ЭМИ. Высокоэффективные клеевые композиции и термостойкие компаунды. Полученные и протестированы новые композиты, которые имеют повышенные прочностные, стойкие и адгезионные характеристики. Также могут быть разработаны композиты, которые самоукрепляются после жесткой термообработки. Стекло с многофункциональным прозрачным электропроводящим покрытием. Прозрачное многофункциональное покрытие не только сохраняет высокую прозрачность стекла, но и придает ему ряд уникальных свойств - проводить ток, выделять тепло, фильтровать ИК-излучения, укреплять поверхность и др. Технология производства высокоэффективных порохов для стрелкового оружия. Разработана технология изготовления пороха лакового типа, которая позволяет устранить недостатки существующей прессовой технологии и получать более эффективную мелкозерновую пыль для стрелкового оружия. Сканирующий лазерно-телескопический силовой модуль для оптических локационных систем обнаружения и противодействия БПЛА. Идея проекта заключается в создании оптико-электронного модуля мощного лазерного излучения для его интеграции с оптическими локационных систем обнаружения БПЛА и дальнейшем применении в системах противодействия разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам путем целеобнаружения и вывода из строя их систем видеонаблюдения и оптических систем ориентации благодаря действию мощных лазерных импульсов на чувствительные элементы этих систем. Разработка и изготовление перспективного образца учебно-тренировочного комплекса (тренажера) для бронетехники. Изготовление и наладка промышленного образца тренажера на современной платформе. Полимерная пулеметная лента. Изготовление пулеметной ленты для пулемета Калашникова (ПКМ) из полимерных материалов, на замену стандартной металлической ленте.

Как сообщал "Апостроф", Украина представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ новые образцы стрелкового оружия.