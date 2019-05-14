В Украине проходит масштабный конкурс военных ноу-хау: опубликован топ-15 изобретений

В Конкурсе оборонных технологий в Киеве представят ноу-хау украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.
Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.
Мероприятие пройдет в столице 14-15 мая 2019 года. Цель конкурса - объединить потенциал и возможности отечественной науки, оборонных предприятий и силовых структур, которые должны укрепиться за счет инновационных решений.
"Всего на конкурс оборонных технологий направилось 132 проекта. Из них отобрали 43. Есть интересная статистика в отношении тех, кто подавал и что от того осталось. Так вот - от национальных высших учебных заведений было 82 проекта, горнило экспертного обсуждения выдержали 25. Для КПИ им. Сикорского показатели такие: 54 подали 25 прошло. Национальная академия наук 10/3. Государственные предприятия: 9/9. Негосударственные структуры: 25/6. Физические лица: 6/0", - написал Згурец, отметив, что теперь 43 команды будут бороться за то, чтобы заинтересовать потенциальных украинских инвесторов.
Также Згурец составил свой рейтинг "оборонных ноу-хау made in Ukrainе", отобрав 15 из них.
- Создание спутниковой группировки. Предлагается создать отечественную систему спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с высоким разрешением.
- Пневмобаллистическая система калибром 50 мм. Система должна осуществлять залповую стрельбу и массированный заградительный огонь, уничтожать минометные, пулеметные и орудийные расчеты и снайперов, поражать бронетехнику.
- Лазерные аппараты тактической медицины. Предложена новая аппаратная технология ускорения регенерации поврежденных, инфицированных, открытых после ранения поверхностных участков кожи, остановки кровотечения, а также ускорения реабилитации после ранений. Предназначено для сферы неотложной медицинской помощи военным и в полевых условиях, и в условиях амбулатории.
- Компактный передатчик помех. Используется при разминировании для защиты минера от радиоуправляемого подрыва другого взрывного устройства, которое может находиться неподалеку, а также может использоваться при тренировке радиотехнических подразделений в условиях присутствия радиопомех.
- Защищенная радиосистема коммуникации и координации действий личного состава. Основа системы - цифровые коммуникаторы собственной разработки, создают радиосеть типа MANET. Радиус действия радио до 10 км. Коммуникатор - это защищенная рация, GPS маяк, навигатор, ретранслятор сети. Система позволяет отображать на off-line картах места нахождения личного состава и обмениваться сообщениями и файлами. Выявить данную радиосеть на расстоянии более 10 км почти невозможно.
- Современные сплавы для аэрокосмической техники. Лазерное укрепление поверхностных слоев лопаток газотурбинных двигателей, изготовленных из титановых сплавов типа ВТ3-1, ВТ-6, ВТ-8 и т.д. - путем лазерных обработок в различных газовых средах и лазерного модифицирования легкими элементами (азот, углерод) с глубиной упрочненной зоны 100...150 мкм.
- Нанокомпозитные материалы для авиационной и другой военной техники. Добавление определенного количества углеродных нанотрубок и/или графена к традиционным и новым конструкционным материалам способствует повышению их прочностных, радио- и поглощающих свойств. Это позволит создавать конструкции авиационной и военной техники и их элементы со свойствами, отвечающими современным требованиям качества и безопасности.
- Технология получения многослойных покрытий на твердых сплавах для обработки материалов высокой твердости военного назначения. Идея работы заключается в создании покрытий нового поколения, которые отличаются от известных высокой твердостью, износостойкостью, жаростойкостью. Предложенная технология нанесения покрытий, основана на получении материалов с комплексом новых свойств.
- Краски и экраны для защиты от электромагнитного излучения (ЭМИ). Разработанные краски и экраны для защиты от ЭМИ в широком частотном диапазоне, которые могут быть полезными для решения задач совместимости и снижения заметности электронной аппаратуры, защиты информации, защиты персонала от воздействия ЭМИ.
- Высокоэффективные клеевые композиции и термостойкие компаунды. Полученные и протестированы новые композиты, которые имеют повышенные прочностные, стойкие и адгезионные характеристики. Также могут быть разработаны композиты, которые самоукрепляются после жесткой термообработки.
- Стекло с многофункциональным прозрачным электропроводящим покрытием. Прозрачное многофункциональное покрытие не только сохраняет высокую прозрачность стекла, но и придает ему ряд уникальных свойств - проводить ток, выделять тепло, фильтровать ИК-излучения, укреплять поверхность и др.
- Технология производства высокоэффективных порохов для стрелкового оружия. Разработана технология изготовления пороха лакового типа, которая позволяет устранить недостатки существующей прессовой технологии и получать более эффективную мелкозерновую пыль для стрелкового оружия.
- Сканирующий лазерно-телескопический силовой модуль для оптических локационных систем обнаружения и противодействия БПЛА. Идея проекта заключается в создании оптико-электронного модуля мощного лазерного излучения для его интеграции с оптическими локационных систем обнаружения БПЛА и дальнейшем применении в системах противодействия разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам путем целеобнаружения и вывода из строя их систем видеонаблюдения и оптических систем ориентации благодаря действию мощных лазерных импульсов на чувствительные элементы этих систем.
- Разработка и изготовление перспективного образца учебно-тренировочного комплекса (тренажера) для бронетехники. Изготовление и наладка промышленного образца тренажера на современной платформе.
- Полимерная пулеметная лента. Изготовление пулеметной ленты для пулемета Калашникова (ПКМ) из полимерных материалов, на замену стандартной металлической ленте.
Как сообщал "Апостроф", Украина представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ новые образцы стрелкового оружия.