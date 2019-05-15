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Украина оказалась европейским лидером по смертности от кори

среда, 15 мая 2019, 07:46
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Украина оказалась в тройке стране Европы, в которых в 2019 году люди умирали от кори.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные центром новостей ООН.

Отмечается, что за два первых месяца 2019 года в 42 странах Европы были зафиксированы 34 300 случаев кори. При этом 70% заболевших корью приходятся на Украину.

Также в ООН, со ссылкой на данные ВОЗ, отметили, что смертельные случаи в 2019 году фиксировались только в трех странах Европы - Албании, Румынии и Украине. Всего умерли 13 человек.

Также стало известно, что за последние 14 месяцев заболевание корью фиксировалось в 47 странах европейского региона. Заболели более 100 тысяч людей, из которых умерли – 90.

Для помощи странам, наиболее пострадавшим от кори, ВОЗ создаст специальный оперативный центр, который поможет в борьбе с распространением болезни и будет способствовать увеличению уровня иммунизации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по состоянию на 23 апреля в Украине с начала 2019 года от кори умерли 15 человек.

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