В Раде порадовали сеть решением по марихуане для украинцев

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений зарегистрирует законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Об этом сообщает информагентство "Лига.Новости".

Такой проект закона был предложен ВР неправительственными организациями для лечения украинцев медпрепаратами, которые содержат марихуану.

"Решение следующее: мы подаем законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, а дальше рассматриваем, какие есть видения развития этого направления", - сказал выступающий по этому вопросу член комитета Георгий Логвинский.

Он также отметил, что документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", зарегистрируют в парламенте на этой неделе.

В сети пользователи с восторгом восприняли данную новость. О законопроекте высказалась также и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, а ее пост в стихах прокомментировал украинский писатель Лесь Подеревянский.

Напомним, в Верховной Раде и ранее регистрировали петиции с требованием легализовать медицинский каннабис.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве под стенами здания Кабинета министров Украины собирались люди на "Конопляный марш свободы".