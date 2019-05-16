Известный писатель опубликовал мощные фото украинских бойцов на Донбассе

В сети появились мощные фото украинских военнослужащих, сделанные в начале вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году.

Фото опубликовал известный журналист, автор книги о событиях в ДАП осенью 2014 года "Аэропорт" Сергей Лоико на своей странице в Facebook.

Он отметил, что фото были сделаны в Донецком аэропорту, можно предположить, что на них запечатлены легендарные "киборги".

"Чтец. 2014. ДАП. (смотреть лучше на большом экране)", - подписал он.

Второе фото озаглавлено "Руки", на них руки военнослужащего, которые держат автомат с ленточкой в цветах украинского флага.

Как сообщал "Апостроф", 11 мая в сети появились мощные фотографии украинских военнослужащих на передовой в зоне военного конфликта на Донбассе, в нескольких метрах от врага. Снимки опубликовали на страницах Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.