Акция памяти у Вечного огня в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

В столице Украины проходит марш "Бессмертного полка" и другие мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сам марш начался от метро Арсенальная и закончится возле Вечного огня в парке Славы.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий, где собрались тысячи людей. Также в шествии участвуют известные украинские политики, в том числе и действующие народные избранники.

Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечного огня с высоты птичьего полета Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии 9 мая провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.