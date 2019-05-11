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Враг - совсем рядом: появились мощные фото украинских бойцов на передовой

суббота, 11 мая 2019, 05:33
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В сети показали мощные фотографии украинских военнослужащих на передовой в зоне военного конфликта на Донбассе, в нескольких метрах от врага.

Снимки публиковали на страницах Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины и In the army now UA в Facebook.

"Дядя Коля спокойно докуривает сигарету. Но спокойствие не мешает бдительности. Ведь враг - в нескольких сотнях метров", - говорится в подписи к одному из снимков.

Напомним, ранее сети поразило обращение известной российской журналистки, фотографа и волонтера Виктории Ивлевой к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.

Также в сети рассказали трогательную историю о командире раненного на Донбассе бойца АТО.

Кроме того, в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.

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