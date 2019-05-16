Как бойцы ВСУ эффективно борются со снайперами боевиков на Донбассе: яркие фото и видео

Бойцы ВСУ с каждым днем совершенствуются в своем противостоянии боевикам на Донбассе, в частности, это касается и снайперов.

Соответствующие фото и видео борьбы украинских военных с невидимым противником опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Кроме техники, систем радиоэлектронной, противовоздушной борьбы и разведки, иностранные специалисты активно тестируют последние образцы мощного снайперского вооружения. В ответ в Объединенных силах постоянно совершенствуют способы и методы эффективно противостоять врагу", - отмечают военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео подготовки необычных снайперов ВСУ. Обучение военных стартовало на базе учебного центра "Десна".

Также 14 и 15 мая в Украине проходил масштабный конкурс военных ноу-хау. Там представили "новинки" для украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.