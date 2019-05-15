Скоро - "тренировки" на Донбассе: появилось видео подготовки необычных снайперов ВСУ

Украинских военнослужащих ВСУ начали готовить к новой военной специальности пехотных снайперов.

Об этом сообщают в группе "72 ОМБр им. Черных Запорожцев" в соцсети Facebook.

Марксмены, или пехотные снайперы - это специалисты по точной стрельбы на малых и средних дистанциях. Обучение военных стартовало на базе учебного центра "Десна".

"Чрезвычайная точность, молниеносный темп стрельбы и холодный расчет наших пехотных снайперов уже совсем скоро принесет пророссийским террористам и их хозяевам ощутимые потери", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 и 15 мая в Украине проходит масштабный конкурс военных ноу-хау. Там представят "новинки" для украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.