Лето с дождями: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой

Почти во всех областях Украины в пятницу, 17 мая, ожидается жаркая погода с вероятностью дождей.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, на большинстве территорий Украины наступит настоящая летняя жара.
"Пятница в Украине снова будет демонстрировать градусы, которые больше бы подходили лету. 17 мая на юге и востоке - до +26 +30 градусов. Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20 +26 градусов", - отметила она.
В то же время периодические осадки ожидаются везде, кроме южных, а также Сумской и Харьковской областей.
"Дожди - периодические, практически повсеместно, кроме Юга, Сумской и Харьковской области", - сообщила Диденко.
Отдельно она рассказала и о погоде в Киеве, по ее прогнозу в столице возможен дождь с грозой, но при этом будет жарко.
"В Киеве завтра - вероятность дождя с грозой, температура +24 +26 градусов", - уточнила она.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Минэкологии представили отчет о природных аномалиях в Украине.