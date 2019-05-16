Лето с дождями: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой

Почти во всех областях Украины в пятницу, 17 мая, ожидается жаркая погода с вероятностью дождей.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на большинстве территорий Украины наступит настоящая летняя жара.

"Пятница в Украине снова будет демонстрировать градусы, которые больше бы подходили лету. 17 мая на юге и востоке - до +26 +30 градусов. Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20 +26 градусов", - отметила она.

В то же время периодические осадки ожидаются везде, кроме южных, а также Сумской и Харьковской областей.

"Дожди - периодические, практически повсеместно, кроме Юга, Сумской и Харьковской области", - сообщила Диденко.

Отдельно она рассказала и о погоде в Киеве, по ее прогнозу в столице возможен дождь с грозой, но при этом будет жарко.

"В Киеве завтра - вероятность дождя с грозой, температура +24 +26 градусов", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минэкологии представили отчет о природных аномалиях в Украине.