Гопник с микрофоном: хитом сети стало видео наказания пропагандиста Путина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одном из митингов против строительства храма на месте городского сквера избили журналиста и блогера Максима Румянцева.

Как сообщает местная пресса, пропагандисту президента РФ Владимира Путина досталось от борцов со строительством.

Журналист провоцировал одного из активистов, называя его девочкой. Молодой человек предупредил, что сейчас "сломает челюсть" журналисту, на что Румянцев ответил - "сказал - бей". После этого парень решился на удар, которым повалил на землю пропагандиста.

В комментариях пользователи отмечают, что журналист получил по заслугам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве представители радикального движения устроили протест у резиденции патриарха РПЦ Кирилла в связи с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма.