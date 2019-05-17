RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 мая

15:41
Один из главных украинских врагов Путина собрался в отставку
15:38
Самый титулованный клуб Европы сделал громкий трансфер
15:34
Афера на $100 миллионов: раскрыта международная группа хакеров
15:20
7 известных геев, об ориентации которых вы могли и не догадываться
15:16
Гопник с микрофоном: хитом сети стало видео наказания пропагандиста Путина в Екатеринбурге
15:05
Партия Рабиновича и Медведчука вышла в лидеры по рейтингу на выборах в Раду – опрос социологов
14:56
Сети разгневало видео разгрома подростками маршрутки в Харькове
14:53
Опубликовано видео гигантского града в Олевске
14:48
Одна из самых титулованных биатлонисток мира неожиданно завершила карьеру в 25 лет
14:40
Климович, Смешко, Евдокимов - нардеп-комбат призвал Зеленского назначать специалистов в силовой блок
14:38
​В Украине запретили продажу популярного обезболивающего: названа причина
14:31
Бизнесмен представил аргументы в пользу запуска рынка электроэнергии с 1 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гопник с микрофоном: хитом сети стало видео наказания пропагандиста Путина в Екатеринбурге

пятница, 17 мая 2019, 15:16
переглянути новину українською

В Екатеринбурге на одном из митингов против строительства храма на месте городского сквера избили журналиста и блогера Максима Румянцева.

Как сообщает местная пресса, пропагандисту президента РФ Владимира Путина досталось от борцов со строительством.

Журналист провоцировал одного из активистов, называя его девочкой. Молодой человек предупредил, что сейчас "сломает челюсть" журналисту, на что Румянцев ответил - "сказал - бей". После этого парень решился на удар, которым повалил на землю пропагандиста.

В комментариях пользователи отмечают, что журналист получил по заслугам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве представители радикального движения устроили протест у резиденции патриарха РПЦ Кирилла в связи с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Больше, чем у Зеленского: как Вакарчук ворвался в большую политику

В Украине разрабатывают новый миномет: что известно об оружии, фото

Протест евробляхеров в Киеве: как это происходило, фото

Игра престолов: почему Филарет уходит в оппозицию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: