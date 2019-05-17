Радикалы пришли с дымовыми шашками "в гости" к главе РПЦ: опубликованы фото акции

В Москве представители радикального движения устроили протест у резиденции патриарха РПЦ Кирилла в связи с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Кажется, в РПЦ забыли, что "вся власть от Бога", а власть в нашей стране это народ, который протестует сегодня против строительства храма в Екатеринбурге. На данный момент уже около сотни человек были задержаны, многие избиты ОМОНом. Мы считаем, что патриарх Кирилл должен извиниться и покаяться за провокацию, устроеную подведомственной ему структурой. Екатеринбург, Москва с вами! В борьбе обретёшь ты право свое!" - заявили радикалы.

На московской резиденции патриарха активисты вывесили банер с надписью: "Извинись за Екб" и забросали дымовыми шашками.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция Путина на протесты в Екатеринбурге.