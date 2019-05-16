Война против храма в Екатеринбурге: первая реакция Путина

В российском Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма святой Екатерины, который хотят возвести на месте одного из городских скверов.

Так, с официальным заявлением по данному вопросу выступил президент России Владимир Путин.

В частности, глава государства предложил провести опрос по поводу необходимости строительства, на что уже согласились в мэрии.

"Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей которые там проживают. Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии", - отметил он.

При этом в беседе с журналистом Путин дал понять, что считает тех, кто протестует против строительства храма, безбожниками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что карикатурист Андрей Петренко жестко высмеял протесты в Екатеринбурге, которые продолжаются на протяжении последних трех дней.