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Грозовой циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные и следующую неделю

пятница, 17 мая 2019, 07:57
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В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода.

Об этом в своем блоге сообщила синоптик Наталка Диденко.

"На выходных, 18-19 мая, дожди и грозы наиболее вероятные в западных областях и местами в южной части. Север, центр и восток будут принадлежать малооблачной воздушной массе, будет сухо и солнечно", - написала она.

Что касается температурного режима, то по словам синоптика, максимальная дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в ближайшее время в рамках +20 +25 градусов. Ночные градусы еще побудут скромнее, предполагается +8 +15 градусов.

Также Диденко рассказала, какой будет погода до середины следующей недели.

"Со вторника, с 21 мая, дождей в Украине снова станет, атмосферные фронты обусловят сырую погоду. Однако восточная часть еще удержится в сухой воздушной массе. Температура воздуха не испытывает особых изменений, в течение дня ожидается + 20 + 25 градусов. С середины следующей недели в Украине вторгнется холодный воздух арктического происхождения - существенно похолодает", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз по Украине на лето 2019 года.

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