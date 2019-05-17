На Украину обрушились огромный торнадо и град размером с яблоко: фото и видео стихии

В Новоград-Волынском (Житомирская область) непогода преподнесла неожиданный неприятный сюрприз. Здесь прошел торнадо, который ознаменовался градом размером с яблоко.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Facebook.

На кадрах действительно можно увидеть торнадо, который для Украины является довольно непривычным явлением.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.

Помимо этого, недавно появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом.

Кроме того, в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.