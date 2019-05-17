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Ни капли сострадания: сети разгневало видео с мамой убитого на Донбассе наемника Путина

пятница, 17 мая 2019, 03:35
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В сети была опубликована запись интервью матери российского наемника из Ростовской области, убитого в ходе столкновений с военнослужащими ВСУ на Донбассе.

Видео с выступлением женщины в эфире одного из российских телеканалов было выложено на странице "Роисся 24".

На записи женщина говорит, что наемник отправился на Донбасс "защищать Родину от фашистов и бандеровцев", оставив дома маленьких детей. Она заявила, что "не может дышать" при мысли, что к ней в дом в России "придут фашисты" и будут над ней "издеваться". По словам женщины, она ожидает, когда война "поставит границу" между Украиной и Россией.

"Украинские фашисты убивают в Донецке прекрасных русских патриотов из Ростова", - говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях отметили, что ни женщины, ни ее сына им совсем не жаль, поскольку таких людей следовало ранее "изолировать и лечить".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе был ликвидирован наемник из Ростовской области России Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

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