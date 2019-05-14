RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 мая

00:16
Боевик ДНР отметился циничной жалобой на украинских военных
00:00
Отравление газом в школе под Житомиром: опубликованы подробности и видео с места опасного инцидента

13 мая

23:41
Словакия - Канада 5-6: видео матча ЧМ по хоккею
23:39
Блокада Керченского пролива: опубликована свежая инфографика
23:17
Хватило считанных секунд: под Одессой произошло смертельное ЧП с ребенком
22:58
Трамп собрался встретиться с Путиным: названа дата
22:39
Украинские военные рассказали об атаке боевика-смертника на Донбассе: фото 18+
22:15
В США перед вылетом задержали пилота, которого подозревают в массовом убийстве
21:56
В Киеве наглый вор ограбил мать с ребенком: опубликовано фото
21:49
Рабинович: Наша политическая сила – фаворит на парламентских выборах
21:36
В России трагически погибла молодая журналистка: опубликовано фото
21:11
Стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевик ДНР отметился циничной жалобой на украинских военных

вторник, 14 мая 2019, 00:16
переглянути новину українською

Боевики ДНР отметились очередной наглой ложью относительно хода противостояния на Донбассе в эфире сепаратистских ресурсов.

Видео с фрагментом интервью боевика Саши "Шмеля" выложил блогер NecroMancer у себя в Twitter-аккаунте.

Он иронично отметил, что интервью новое, записано в 2019 году, и боевик очевидно не знает правду или откровенно врет о том, что военнослужащие ВСУ срочной службы служат на передовой на Донбассе.

"Саша "Шмель" о снайперах-наемниках, злобных нациках и бедных мобилизованных ВСУшниках", - подписал видео блогер.

В ролике боевик утверждает, что националистические батальоны на Донбассе якобы убивают всех пленных и постоянно интенсивно обстреливают позиции НВФ, в то время как военнослужащие ВСУ более "миролюбивы" и не хотят воевать. По его мнению, во многом это обусловлено тем, что "ВСУшников пригнали" на передовые позиции и они "не сильно хотят воевать". Также боевик вспоминает "интересных снайперов" ВСУ, вооруженных "хорошей оптикой", которые убивают членов НВФ "просто так".

Также боевик вспоминает украинских военнослужащих с шевронами "рабовласник", которых НВФ брали в плен. NecroMancerо тметил, что оккупанты позже их убили, но боевик об этом умалчивает.


Как сообщал "Апостроф", ранее в СЦКК сообщили, что боевики продолжают сосредоточивать десятки единиц танков, гаубиц и зенитных ракетных комплексов на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: