Боевик ДНР отметился циничной жалобой на украинских военных

Боевики ДНР отметились очередной наглой ложью относительно хода противостояния на Донбассе в эфире сепаратистских ресурсов.

Видео с фрагментом интервью боевика Саши "Шмеля" выложил блогер NecroMancer у себя в Twitter-аккаунте.

Он иронично отметил, что интервью новое, записано в 2019 году, и боевик очевидно не знает правду или откровенно врет о том, что военнослужащие ВСУ срочной службы служат на передовой на Донбассе.

"Саша "Шмель" о снайперах-наемниках, злобных нациках и бедных мобилизованных ВСУшниках", - подписал видео блогер.

В ролике боевик утверждает, что националистические батальоны на Донбассе якобы убивают всех пленных и постоянно интенсивно обстреливают позиции НВФ, в то время как военнослужащие ВСУ более "миролюбивы" и не хотят воевать. По его мнению, во многом это обусловлено тем, что "ВСУшников пригнали" на передовые позиции и они "не сильно хотят воевать". Также боевик вспоминает "интересных снайперов" ВСУ, вооруженных "хорошей оптикой", которые убивают членов НВФ "просто так".

Также боевик вспоминает украинских военнослужащих с шевронами "рабовласник", которых НВФ брали в плен. NecroMancerо тметил, что оккупанты позже их убили, но боевик об этом умалчивает.





Как сообщал "Апостроф", ранее в СЦКК сообщили, что боевики продолжают сосредоточивать десятки единиц танков, гаубиц и зенитных ракетных комплексов на Донбассе.