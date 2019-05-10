На Донбассе ликвидирован командир снайперов из России: фото

На Донбассе ликвидирован наемник из России Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что Шабаев был ликвидирован 07 мая в районе Докучаевска.

Сам наемник, воевавший на Донбассе в качестве командира взвода снайперов 5 омсбр, был родом из Ростовской области.

На странице в "чистилище" сайта "Миротворец" указано, что Шабаев, по приказу военно-политического руководства РФ, "вел на Донбассе снайперский огонь на поражение в районах н.п. Марьинка, Славное, Березовое, Новотроицкое, Новогнатовка, Ясное (Донецкая обл.) как по украинским военнослужащим, так и гражданскому населению".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео, на котором снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта под Донецком.