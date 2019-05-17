Появились забавные подробности об амурных страстях главаря ДНР: фото

В сети активно обсуждают "амурные страсти" главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина, которого ранее заподозрили в интимных связях с неким Арменом.

Как говорится в публикации пользователя "Фашик Донецкий" в Twitter, главарь боевиков решил окончательно уйти от законной жены Елены Пушилиной.

"Видно Пушилин точно решил кинуть законную жену Ленку Пушилину и Армена: они с Викой Талакиной, которая ему сына родила и любовница одновременно, даже паспорт ДНР в один день получили и на паспорта РФ документы вместе подали.

Мораль: любовник Пушилина Армен сопьется с горя", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пушилин вновь оказался в центре внимания после того, как спел песню на концерте в центре Донецка.