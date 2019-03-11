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Аж скрепы гнутся: в сети выдали сенсацию об интимных шалостях главаря ДНР

понедельник, 11 марта 2019, 02:28

В социальных сетях активно распространяют информацию о том, что у главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина есть любовник.

О необычных подробностях интимной жизни боевика сообщает паблик "Фашик донецкий" в Twitter.

"Слух. У Пушилина есть любовник. Зовут Армен, 130 кг вес. Армен актив, чепушилин пассив. С*ка, аж скрепы гнутся", - написано в публикации.

В комментариях к посту пользователи социальной сети высмеяли такую необычную информацию.

"130 кг, это как гидравлический пресс", "А во время акта оно стонет: М-М-М...", "Голубцы по рускимирски", "Это новый, стары издох, Пушилка долго был в запое с горя!", "Это и так было понятно. В шоу бизнесе только так!", "Ждем вашего содействия в расследовании этого факта. Просим. Побольше так сказать публичности для петушилина", - пишут комментаторы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли фото главаря ДНР Дениса Пушилина, на котором он изображен с букетом во время поздравления женщин с 8 марта.

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