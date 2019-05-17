Российская пропаганда выдала фейк о бойцах "Азова": видео и реакция сети

Российские пропагандисты создали очередной фейк про украинскую армию. На этот раз так называемые журналисты, работающие в "ДНР" и "ЛНР" придумали свою историю про полк "Азов", который находится на передовой на Донбассе.

Соответствующий ролик в Facebook опубликовал фонд "Вернись живим".

"С тех пор, как на передовую вышел Азов (полк), буквально каждая вторая новость в "республиках" посвящена этим ребятам.

На видео ниже один из террористов, например, рассказывает, что бойцы "Азова" регулярно стреляют по бойцам ВСУ. И наоборот. "Беспредел, - говорит боевик, - творится", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи сразу определили, что на видео точно не боец "Азова", а один из представителей сепаратистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пророссийский пропагандист Роман Манекин, который разочаровался в политике главарей ЛДНР, рассказал о дерибане предприятий на Донбассе.